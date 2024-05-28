Заявления о приеме в первый класс принимаются на Вологодчине до 30 июня

Заявления от родителей о зачислении детей в первые классы будут принимать в Вологодской области до 30 июня. Об этом рассказала начальник департамента образования Вологодской области Екатерина Целикова.

«В первую очередь до 30 июня родители подают заявления в школы по месту регистрации ребенка. Если дети не проживают на закрепленной территории, то не имеет смысла подавать заявления на первом этапе, поскольку его не примут. Приказы о зачислении детей разместят на официальных сайтах школ до 5 июля», - рассказала Целикова.

Во вторую очередь смогут подать заявление родители, чьи дети не проживают на территории, закрепленной за школой, а также те, кто не успел подать заявление в установленные сроки. Для подачи таких заявлений установлены сроки – с 6 июля до 5 сентября.

Заявление также можно подать лично или через операторов почтовой связи. По электронной почте и ранее установленного времени документы приниматься не будут.

В правительстве области также уточнили, что перечень документов не изменился: копия паспорта родителя; копия свидетельства о рождении; копии свидетельств братьев и сестер, обучающихся в данной школе; копия документа, подтверждающего права опеки или попечительства; документ о регистрации по месту жительства или месту пребывания для проживающих на закрепленной территории; документы, подтверждающие внеочередное, первоочередное или преимущественное право.