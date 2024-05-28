В Тарногском районе дети уговорили суд не лишать маму родительских прав

Дикий случай произошел в феврале в Тарногском районе. Тогда 34-летняя мать четверых детей, младшему из которых пять лет, а старшему - 16, запила и ушла из дома. Дети остались одни в неотапливаемом доме. Старшие, правда, ходили в магазина: отец и бабушка прислали им денег. Малыш в это время болел, но врача ему не вызвали: ухаживал за ребенком старший брат.

В итоге односельчане вызвали полицию. Детей поместили в больницу, а потом отпустили домой.

Представители окружной администрации подали в суд на лишение матери родительских прав.

Ответчица сообщила, что находилась в депрессии. Она справилась с этим состоянием, прошла курс лечения от алкогольной зависимости и устроилась на работу. Мать сделала в квартире ремонт. Дети снова ходят в школу и садик.

Старшие дети не отрицали, что мать раньше вела себя не вполне адекватно, но подтвердили, что она исправилась, и попросили не лишать ее родительских прав. Прокурор также попросил отказать в иске.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что суд ограничился предупреждением матери. За семьей будут наблюдать сотрудники профильных органов.