В Вологде накануне начали борьбу с борщевиком

В Вологде 27 мая начались работы по борьбе с борщевиком. Общая площадь почти в 60 га будет обработана дважды. Стоимость работ – более 580 тысяч рублей.

Первая обработка будет проводиться до 11 июня, вторая – с 11 июля по 12 августа. Избавляться от борщевика будут механическим способом, с особым вниманием обкашивая деревья в группах и отдельно стоящие деревья. Саженцы косить запрещено, - сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня подрядчик работал на улице Четряковской, на этой неделе также планирует провести работы в селе Молочное. Подрядчик предоставит фотоотчет, после чего на место выедет комиссия с целью приемки работ. Некачественно выполненную обработку оплачивать не будут.

Также в Вологде проводятся работы по покосу травы.