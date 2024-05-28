При пожаре в Бабаево погиб пенсионер с больными ногами

Трагедия случилась 27 мая в пятом часу вечера.
На улице Свердлова в Бабаево загорелся частный деревянный дом. 70-летняя хозяйка умоляла спасти 75-летнего супруга, который не смог выбраться из здания из-за проблемы с ногами.
На место, как сообщили в ГУ МЧС РФ по Вологодской области, направили шесть пожарных расчётов.
Спасти больного пенсионера не успели, его тело нашли на пепелище. В региональном СКР уточнили, что проводится доследственная проверка.
Общая площадь пожара составила 66 кв.м. По словам хозяйки, дом вспыхнул после того, как на стене в сенях загорелась распределительная коробка.