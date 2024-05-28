При пожаре в Бабаево погиб пенсионер с больными ногами

[ Происшествия ]
Автор:
Амина Самир

Трагедия случилась 27 мая в пятом часу вечера.

На улице Свердлова  в Бабаево загорелся частный деревянный дом. 70-летняя хозяйка умоляла спасти 75-летнего супруга, который не смог выбраться из здания из-за проблемы с ногами.

На место, как сообщили в ГУ МЧС РФ по Вологодской области, направили шесть пожарных расчётов.

Спасти больного пенсионера не успели, его тело нашли на пепелище. В  региональном СКР уточнили, что проводится доследственная проверка.

Общая площадь пожара составила 66 кв.м. По словам хозяйки, дом вспыхнул после того, как на стене в сенях загорелась  распределительная коробка.

Теги:
пожар Бабаево смерть
ГУ МЧС РФ по Вологодской области
 

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