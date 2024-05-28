Реконструкция вологодского аэропорта обойдется почти в 12 млрд рублей

Чтобы вологодский аэропорт соответствовал современным требованиям и мог принимать практически любые лайнеры, в первую очередь понадобится увеличить размер взлетно-посадочной полосы и установить модернизированное светосигнальное оборудование управления воздушным движением. Это и потребует кардинальных вложений.

Нужен вологжанам и новый пассажирский терминал. Старый больше похож на автовокзал где-нибудь в глуши. Но даже после того, как возведу современное здание, имеющееся не уберут. Там хотят разместить арт-пространство и музей. Об этом сообщил врио главы Вологодской области Георгий Филимонов в ходе послания депутатам регионального заксобрания.



«Порядка 75 % въезжающих на территорию Вологодской области туристов заезжают через Вологду. В связи с этим, реконструкция аэропорта Вологды - масштабный и важнейший транспортный проект», - заявил Георгий Филимонов.



Средства на воплощение проекта в жизнь выделены при поддержке российского президента Владимира Путина.