Выплаты по программе «Земский учитель» будут значительно увеличены

[ Общество ]

В Вологодской области значительно вырастут выплаты по программе «Земский учитель». Об этом рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время обращения к областным парламентариям.

«Здравоохранение – одна из двух главных болевых точек нашего региона. Проблема медицинских кадров звучит на каждой встрече с жителями. Поэтому для привлечения специалистов на работу в сельской местности мы увеличиваем размер единовременной выплаты по программе «Земский специалист», - пояснил Георгий Филимонов.

По его словам, выплаты для врачей, готовых приехать на работу в сельскую местность, будут увеличены до 2,5 млн рублей. До 3 млн рублей смогут получить медицинские работники, которые захотят устроиться на работу в труднодоступные населенные пункты.

Для акушерок и медсестер выплаты по программе составят 1 млн рублей, а в труднодоступных населенных пунктах – 1,5 млн рублей.

Также Георгий Филимонов напомнил, что в этом году в Вологде открывается филиал Ярославского медицинского университета, который также должен помочь в решении вопроса дефицита медицинских кадров в Вологодской области.

Теги:
земский доктор кадры
 

Последние новости

При пожаре в Бабаево погиб пенсионер с больными ногами
Череповчане завоевали медали международных соревнований по боксу
«Чистый Дом»: пора сказать «стоп» борщевику Сосновского!
Реконструкция вологодского аэропорта обойдется почти в 12 млрд рублей
Выплаты по программе «Земский учитель» будут значительно увеличены
9-летний ребенок неудачно прокатил друга на квадроцикле под Никольском
Вынесен приговор жителю Тотьмы, доотмечавшему 23 февраля до убийства
Бульвар на проспекте Победы Вологды закроют для пешеходов
Депутаты контролируют ремонт дворов центральной части Вологды
Мошенники придумали еще одну схему обмана граждан