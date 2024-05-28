Выплаты по программе «Земский учитель» будут значительно увеличены

В Вологодской области значительно вырастут выплаты по программе «Земский учитель». Об этом рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время обращения к областным парламентариям.

«Здравоохранение – одна из двух главных болевых точек нашего региона. Проблема медицинских кадров звучит на каждой встрече с жителями. Поэтому для привлечения специалистов на работу в сельской местности мы увеличиваем размер единовременной выплаты по программе «Земский специалист», - пояснил Георгий Филимонов.

По его словам, выплаты для врачей, готовых приехать на работу в сельскую местность, будут увеличены до 2,5 млн рублей. До 3 млн рублей смогут получить медицинские работники, которые захотят устроиться на работу в труднодоступные населенные пункты.

Для акушерок и медсестер выплаты по программе составят 1 млн рублей, а в труднодоступных населенных пунктах – 1,5 млн рублей.

Также Георгий Филимонов напомнил, что в этом году в Вологде открывается филиал Ярославского медицинского университета, который также должен помочь в решении вопроса дефицита медицинских кадров в Вологодской области.