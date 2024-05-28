9-летний ребенок неудачно прокатил друга на квадроцикле под Никольском

[ Происшествия ]

Два мальчика получили травмы в ДТП с квадроциклом. Происшествие случилось в деревне Ирданово Никольского округа накануне около половины девятого вечера.

Как пояснили в региональном УМВД, за рулем квадроцикла находился 9-летний мальчик без защитного шлема и без прав на управление транспортным средством. На пассажирском сидении находился его сверстник также без шлема.

В ходе покатушек квадроцикл врезался в припаркованную Ладу Калину. Травмы в результате ДТП получили и водитель, и пассажир квадроцикла.

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