Вынесен приговор жителю Тотьмы, доотмечавшему 23 февраля до убийства

[ Происшествия ]
Автор:
Амина Самир

Вечером 22 февраля к жительнице Тотьмы пришли два ее приятеля. Мужчины начали отмечать праздник и в итоге решили остаться ночевать в гостях.  

Дама отправилась спать, а ее друзья продолжили выпивать. 31-летний горожанин приревновал 65-летнего собутыльника и набросился на пенсионера с кулаками.

Избив предполагаемого соперника, мужчина отправился спать. Ночью проснулась хозяйка и обнаружила, что один из гостей мертв.

Виновника задержали. Ранее этот человек был судим за  кражу и причинение телесных повреждений.

Злоумышленника поместили в СИЗО.

В региональном СКР сообщили, что суд приговорил тотьмича к семи годам колонии строгого режима.

 

Теги:
убийство гость пенсионер
СУ СК РФ по Вологодской области
 

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