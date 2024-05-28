Вынесен приговор жителю Тотьмы, доотмечавшему 23 февраля до убийства

Вечером 22 февраля к жительнице Тотьмы пришли два ее приятеля. Мужчины начали отмечать праздник и в итоге решили остаться ночевать в гостях.

Дама отправилась спать, а ее друзья продолжили выпивать. 31-летний горожанин приревновал 65-летнего собутыльника и набросился на пенсионера с кулаками.

Избив предполагаемого соперника, мужчина отправился спать. Ночью проснулась хозяйка и обнаружила, что один из гостей мертв.

Виновника задержали. Ранее этот человек был судим за кражу и причинение телесных повреждений.

Злоумышленника поместили в СИЗО.

В региональном СКР сообщили, что суд приговорил тотьмича к семи годам колонии строгого режима.