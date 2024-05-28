Бульвар на проспекте Победы Вологды закроют для пешеходов

[ Общество ]

Бульвар на проспекте Победы в Вологде закроют для пешеходных прогулок до конца лета. На бульваре от улицы Мира до Батюшкова начались работы по реконструкции, которые выполняет ООО «Берсо». Сейчас строители ставят ограждения, после чего приступят к работам.

«В рамках благоустройства бульвара предлагается сохранить и разнообразить существующее озеленение, в том числе центральные клумбы с многолетниками. Общая планировка и функциональное наполнение общественного пространства останутся прежними. На бульваре появятся парковые полукруглые скамьи, которые сформируют уютные гостиные. Информационные стенды «расскажут» об истории общественного пространства, окружающей застройке и Вологде торговой», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Также будут обновлены прилегающие к бульвару участки, где расширят тротуары, а фасады зданий приведут в соответствии с дизайн-кодом.

Стоимость работ по реконструкции бульвара – 111,3 млн рублей.

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