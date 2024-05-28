Депутаты контролируют ремонт дворов центральной части Вологды

Встречи с вологжанами по вопросам благоустройства дворовых территорий прошли накануне в ряде дворов в центральной части города. В ней приняли участие глава Вологды Юрий Сапожников, депутат ЗСО Марина Денисова, представители департамента городского хозяйства и Центра по работе с населением, жители.

«Мы с коллегами – депутатами городской Думы продолжаем проверять дворы, отремонтированные в прошлые годы по проекту «Формирование комфортной городской среды». Задача – вместе с жителями выявить возможные недочеты, которые появились спустя время, и устранить по гарантии, пока есть такая возможность», — рассказал глава Вологды Юрий Сапожников.

Во дворе на Октябрьской, 27, который был отремонтирован в прошлом году, ряд замечаний на застой воды после дождя. Похожая проблема и на Челюскинцев, 6. Во дворах на Октябрьской, 21а, Кирова, 16 и 22 жители указали на трещины в асфальте.

«Эти недочеты подрядчики должны устранить по гарантии. Срок – 31 июля. Выполнение держу на личном контроле», - добавил Юрий Сапожников.

Напомним, что каждый год комиссии с участием депутатов Вологодской городской Думы осматривают дворы, отремонтированные в предыдущие годы на предмет выявления возможных появившихся со временем недочетов.

Добавим, что в этом году запланирован ремонт 50 дворов на общую сумму 353 млн рублей. Изначально в программу вошли 38 территорий, расширить список удалось благодаря дополнительным средствам — 95 млн рублей, которые город получил по решению врио главы региона Георгия Филимонова.