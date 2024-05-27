Вологодского шахматиста ограбили в Костроме

36-летний вологодский шахматист 26 мая решил погулять по незнакомому городу. А когда это занятие ему наскучило, вызвал такси, чтобы добраться до гостиницы.

Пока вологжанин ждал машину, к нему подошел пьяненький гражданин и потребовал, чтобы шахматист доставил его в торговый центр, раз уж все равно заказал машину.

Мужчина проигнорировал просьбу прохожего. Любитель прокатиться за чужой счет проявил настойчивость, но это не помогло: приезжий упорно не отвечал на его многочисленные просьбы и вообще вел себя так, будто не слышит просителя.

В итоге костромич обиделся и решил привлечь внимание мужчины иначе: выхватил смартфон из рук шахматиста и убежал.

Полицейские задержали грабителя в трех кварталах от места преступления. Телефон у него отобрали и вернули владельцу. На похитителя завели уголовное дело.