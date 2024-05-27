Пластиковой разметки на вологодских улицах нынче не будет

[ Общество ]
Автор:
Амина Самир

  Не успели рабочие приступить к обновлению стершейся за сезон холодов разметки, как работники службы городского хозяйства, вооруженные специальными приборами, нашли недочеты. 
В городской администрации сообщили, что нарекания вызывает геометрия разметки на Гончарной, Марии Ульяновой и Советском проспекте. Имеются недочеты и на улице Мира, и на Торговой площади: там свежая разметка недостаточно хорошо отражает свет.
А еще жители города выразили в соцсетях недовольство белыми линиями на Октябрьском мосту: они неровные.
Власти уже передали претензии подрядчику, которому придется исправить ошибки по гарантии.
Корректировки обойдутся не так дорого, потому что в этом году разметку наносят только краской. Только в следующем году будут использовать спрей-пластик.   

Теги:
разметка дороги улицы
 

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Пластиковой разметки на вологодских улицах нынче не будет
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