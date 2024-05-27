В Вологде на время реконструкции площади Бабушкина перенесут остановку "Вокзал"

К новшествам жителям губернского города стоит быть готовыми уже в среду, 29 мая. Остановку «Вокзал» передислоцируют с привычного места к дому №1 на площади Бабушкина. Это здание почты неподалеку от сквера, где обычно ждут пассажиров маршрутки, следующие в другие города.

С середины текущей недели тут будут забирать желающих уехать и городские автобусы номер 1, 6, 7, 11, 14Д, 23, 28, 29, 37 и 40 – после того, как спустятся с Пошехонского моста. Потом все эти автобусы поедут по своим маршрутам, кроме 37-го.

Автобус №37 на время ремонта площади будет высаживать одних людей и забирать других на остановке «Вокзал», которая находится возле Зенитки. Он будет ходить так: ул. Зосимовская – площадь Бабушкина – ул. Галкинская – ул. Чехова – ул. Зосимовская с остановкой «Электротовары», далее – по старому маршруту.

А с 26 мая поменял привычный маршрут четвертый троллейбус. Он спускается с Пошехонского моста и продолжает движение сразу до гостиницы «Вологда», вовсе не заезжая на вокзал.