РСХБ поможет жителям Вологодской области благоустроить сельские домовладения на льготных условиях

Одним из наиболее востребованных направлений деятельности Россельхозбанка является кредитование населения страны. Для сельских жителей в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» банк предлагает выгодные условия по потребительскому кредиту на благоустройство жилья. Сельский потребительский кредит призван поддержать жителей сельских районов в стремлении к улучшению жилищных условий и созданию комфортной среды для жизни.

«Предоставление доступных кредитов на благоустройство жилья может помочь не только улучшить жилищные условия, но и укрепить социальную стабильность в сельских регионах, а также поспособствовать развитию инфраструктуры», – рассказал директор Вологодского центра развития бизнеса Сергей Нечаев.

Сельский потребительский кредит целевой*. Клиенты могут использовать его на приобретение и монтаж оборудования для обеспечения хозяйств отоплением и электро-, газо- и водоснабжением по договорам подряда. Данные средства также можно направить на ремонт жилых домов или помещений, расположенных на сельских территориях (указанная сумма кредита доступна на каждую из двух указанных целей). Это может помочь улучшить качество жизни и повысить комфорт.

Льготный кредит* дает возможность получить финансовую поддержку жителям с постоянной регистрацией на сельских территориях возрастом от 23 до 65 лет. Сумма кредита – от 30 тыс. до 500 тыс. рублей, срок от 6 месяцев до 5 лет. Полная стоимость кредита с учетом государственной поддержки составляет 3,875 – 7,300% годовых. Процентная ставка 3,25% годовых при согласии на личное страхование и 5,00% без личного страхования. По вопросам кредитования обращайтесь в ближайшие офисы банка или на официальный сайт https://www.rshb.ru/natural/loans/selo.

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*Подробнее - https://www.rshb.ru/natural/loans/selo