Конечная точка маршрута автобуса №37 изменится с завтрашнего дня

В Вологде у автобуса 37-го маршрута, следующего до села Молочное, изменится конечная точка маршрута. Изменения вносятся со вторника, 28 мая, из-за начавшейся реконструкции площади Бабушкина.

Теперь автобус вместо остановочного комплекса «Вокзал» будет останавливаться у зенитки на улице Копанка. Там же останавливаются автобусы № 6 и №40, которые следуют в сторону микрорайона Бывалово. Сообщается, что расписание движения автобусов при этом не изменится.

Площадь Бабушкина будет отремонтирована в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».