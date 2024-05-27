Расследование дела об убийстве 20-летней давности завершилось в Соколе

[ Происшествия ]

Тяжело раненного вахтовика, который приехал на строительство объекта из Архангельской области, сторож нашел в бытовке в ночь на 26 июля 2004 года.

Мужчина был сильно пьян. Кроме того, он получил удар топором по голове. Поэтому рассказать о случившемся не смог, а через несколько часов умер в больнице.

Виновника не нашли. Дело приостановили.

Спустя почти два десятилетия, когда криминалистика шагнула далеко вперед, пригодились найденные на месте происшествия вещдоки.   Эти данные позволили уличить в убийстве напарника еще одного приезжего. Тогда этому человеку было всего 20 лет. Со времени совершения преступления он успел совершить другие запрещенные законом деяния – и оставил следы, которые внесли в картотеки. По ним его и нашли.

Мужчину, который уже и думать забыл об ответственности за совершенное когда-то злодеяние  местонахождение, в марте 2024 года задержали на юге России – в Краснодарском крае.

39-летний душегуб признался, что заподозрил коллегу в краже. За это он избил земляка, избил его, а потом зарубил топором.

В региональном СКР сообщили, что дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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