В последнюю неделю весны температура воздуха будет превышать норму

[ Общество ]

По заявлению вологодских синоптиков, в последнюю неделю весны погода на территории региона ожидается по-летнему теплой. При этом самым прохладным днем будет понедельник, когда температура воздуха составит до +24 градусов.

Во вторник и среду в дневные часы столбики термометров будут подниматься до 28 градусов. В среду, правда, ожидаются дожди и грозы.

Такая же неустойчивая погода, по предварительным данным, сохранится в четверг и пятницу, когда возможны ливни и шквалистое усиление ветра. Днем температура будет пониматься до +26 градусов.

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