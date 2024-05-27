Вологодский УФАС включил московскую компанию в «черный» список

[ Общество ]

Московская компания ООО «РФИД системы» попала в «черный» список по решению вологодского управления ФАС. Компания поставила некачественное оборудование в городскую поликлинику №1.

Как рассказали в региональном управлении ФАС, компания выиграла конкурс на 1,8 млн рублей на поставку в поликлинику транспондера для анализатора измерения скорости оседания эритроцитов.

«Во время приемки анализатор заказчика не считывал штрих-код поставленного товара: на его экране высвечивалась ошибка. В результате заказчик не смог принять и использовать поставляемый медицинский прибор. Заказчик направил в адрес ООО «РФИД системы» претензию, в которой просил заменить некачественный товар», - уточнили в управлении ФАС.

Однако московская организация так и не заменила некачественный товар, из-за чего была включена ФАС в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь компания в течение двух лет не сможет участвовать в госзакупках.

Теги:
УФАС черный список
 

Последние новости

Вологодский УФАС включил московскую компанию в «черный» список
Автобус 16-го маршрута загорелся на ходу в Вологде
Житель Череповца погиб в результате неосторожного обращения с огнем
Вологодское предприятие подозревают в незаконном вылове 77,5 тонн рыбы
Вологодское «Динамо» разошлось миром с ФК «Тверь»
В правительстве региона рассказали о судьбе вологодского кинотеатра «Родина»
Сергей Жестянников победил в праймериз на довыборы в Законодательное собрание
Volboys стали чемпионами северо-запада по баскетболу
«Зеленый символ» победы появился в Кирилловском округе
Череповецкий спортсмен Иван Сергеев стал трехкратным чемпионом России по футболу