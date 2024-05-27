Вологодский УФАС включил московскую компанию в «черный» список

Московская компания ООО «РФИД системы» попала в «черный» список по решению вологодского управления ФАС. Компания поставила некачественное оборудование в городскую поликлинику №1.

Как рассказали в региональном управлении ФАС, компания выиграла конкурс на 1,8 млн рублей на поставку в поликлинику транспондера для анализатора измерения скорости оседания эритроцитов.

«Во время приемки анализатор заказчика не считывал штрих-код поставленного товара: на его экране высвечивалась ошибка. В результате заказчик не смог принять и использовать поставляемый медицинский прибор. Заказчик направил в адрес ООО «РФИД системы» претензию, в которой просил заменить некачественный товар», - уточнили в управлении ФАС.

Однако московская организация так и не заменила некачественный товар, из-за чего была включена ФАС в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь компания в течение двух лет не сможет участвовать в госзакупках.