Автобус 16-го маршрута загорелся на ходу в Вологде

В Вологде рейсовый автобус, следовавший по маршруту №16, загорелся прямо на ходу. Происшествие случилось на улице Преображенского. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет – пассажиры автобуса успели из него выйти.

Примечательно, что сразу после происшествия сотрудники МЧС пояснили, что пожар случился во время движения, поэтому оформляться будет, как ДТП и заниматься им должны в ГИБДД. Однако в дорожной полиции это опровергли: «к нам информация не поступала, это не ДТП. МЧС на месте. К ним сразу ушло», - прокомментировали в областном управлении ГИБДД.