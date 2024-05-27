Автобус 16-го маршрута загорелся на ходу в Вологде

[ Происшествия ]

В Вологде рейсовый автобус, следовавший по маршруту №16, загорелся прямо на ходу. Происшествие случилось на улице Преображенского. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет – пассажиры автобуса успели из него выйти.

Примечательно, что сразу после происшествия сотрудники МЧС пояснили, что пожар случился во время движения, поэтому оформляться будет, как ДТП и заниматься им должны в ГИБДД. Однако в дорожной полиции это опровергли: «к нам информация не поступала, это не ДТП. МЧС на месте. К ним сразу ушло», - прокомментировали в областном управлении ГИБДД.   

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