Житель Череповца погиб в результате неосторожного обращения с огнем

[ Происшествия ]

В Череповце во время пожара погиб 47-летний мужчина. Происшествие случилось сегодня утром на улице Мира города металлургов. По информации регионального управления МЧС, возгорание произошло в одной из комнат коммунальной квартиры на 3 этаже пятиэтажного дома

«Из задымлённого подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек. Ещё троим жильцам помогли выбраться сотрудники газодымозащитной службы. В комнате пожарные МЧС России обнаружили погибшего мужчину», - уточнили в управлении МЧС.

Площадь пожара составила всего 2 квадратных метра. Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего.

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