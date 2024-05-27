Вологодское предприятие подозревают в незаконном вылове 77,5 тонн рыбы

Вологодское предприятие обвиняют в незаконном вылове 77,5 тонн рыбы. Незаконность работы выявлена сотрудниками межрегионального управления Россельхознадзора с помощью системы «Меркурий». В улове оказалось 66 т леща, 6,9 т синца, 3,6 т плотвы, 380 кг щуки, 200 кг чехони, 200 кг густеры, 180 кг судака и 10 кг жереха.

«В оформленных производственных ветеринарных документах отсутствовала информация о наличии разрешений, необходимых для вылова водных биологических ресурсов. Таким образом, была создана ситуация, при которой не обеспечивалась прослеживаемость в ветеринарном отношении рыбной продукции и не исключена вероятность того, что продукция выловлена без разрешения», - уточнили в ведомстве.

По результатам проверки хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Также предприятие обязали вносить внесение достоверные и полные сведения о подконтрольных товарах при оформлении ветеринарных сопроводительных документов, в том числе указывать реквизиты разрешения на вылов, по которому добыт улов.