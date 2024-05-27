Вологодское «Динамо» разошлось миром с ФК «Тверь» в 8-м туре первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б».

Вологжане пропустили первыми спустя полчаса игры. После перерыва, на 77-й минуте, после розыгрыша штрафного, Антон Бетюжнов воспользовался ошибкой вратаря соперника и сравнял счёт 1:1. Больше забитых голов не было. Бело-голубые увезли одно очко из Твери.

Вологодское «Динамо» стало самой «миролюбивой» командой группы 2. Для подопечных Рудольфа Чесалова эта ничья уже четвертая в сезоне. С 10-ю очками бело-голубые идут на 9 месте в турнирной таблице.

1 июня «динамовцы» у себя дома примут «Чертаново», которое сейчас располагаются двумя строчками выше.