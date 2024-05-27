«Зеленый символ» победы появился в Кирилловском округе

В Кирилловском округе высадили геоглиф из сосен в виде слова «Победа». Акция посвящена памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Акцией мы демонстрируем взаимосвязь поколений, уважение к своей истории и исторической памяти. Мы помним тех великих героев, которые сражались за нашу страну во время Великой Отечественной войны. Более того, мы чтим память наших великих воинов, которые ушли от нас, положив свои жизни на линии боевого соприкосновения в СВО», - рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

В этом году в регионе в рамках акции будет высажено порядка 300 тысяч деревьев на площади 132 га. За четыре года на территории Вологодской области акция проведена на площади почти 1000 га, было высажено 2,7 млн. шт. сеянцев и саженцев. Количество участников составило более 4,6 тысяч человек.

Напомним, что задача акции «Сад памяти» - увековечить подвиг каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны и высадить 27 млн. деревьев в память о 27 миллионах погибших. В 2024 году акция проходит в пятый раз во всех субъектах Российской Федерации.

Поучаствовать в акции может каждый. Для этого нужно зайти на официальный сайт садпамяти2024.рф, выбрать свой регион и кликнуть на ближайшую точку высадки. Там можно узнать дату, время акции и контакты для связи.