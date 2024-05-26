Череповецкий спортсмен Иван Сергеев стал трехкратным чемпионом России по футболу

Перед последним туром российского чемпионата по футболу сложилась уникальная ситуация, когда три команды - московское «Динамо», «Зенит», за который с 2022 года выступает воспитанник череповецкого футбола Иван Сергеев, и «Краснодар» имели шансы на чемпионство.

Фаворитом в этой гонке считалось «Динамо». Бело-голубым достаточно было не проиграть в Краснодаре одноименному клубу, чтобы впервые с 1976 года завоевать золотые медали чемпионата страны. «Зениту» для шестого чемпионства подряд в 30 туре нужно было обыгрывать «Ростов» и ждать, что в параллельном матче «Краснодар» обыграет «Динамо».

«Краснодару», чтобы впервые стать чемпионами России, нужно было самим обыгрывать москвичей и надеяться на победу «Ростова» - команды, которую тренирует главный тренер сборной России - Валерий Карпин.

В итоге всё сложилось как нельзя лучше для бело-голубых. «Краснодар» на своём поле минимально 1:0 обыграл «Динамо». «Зенит» в концовке матча сломил сопротивление «Ростова» - 2:1, забив решающий гол на 85-й минуте и шестой раз подряд стал чемпионом России.

К трём последним чемпионствам «Зенита» свою ногу приложил и Иван Сергеев. В чемпионате 2023/24 череповчанин выходил на поле в 26-ти матча и забил 6 мячей.

Интересно, что Сергеев в этом сезоне может завоевать ещё один трофей - кубок России. В суперфинале 2 июня «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой».