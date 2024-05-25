Благоустройство сквера у картинной галереи началось в Вологде

[ Общество ]

В Вологде начали благоустраивать сквер у картинной галереи на улице Мира. Стоимость работ – 30 млн рублей.

Подрядчик - ООО «Лифтком» уже установил строительный вагончик, скоро начнет выставлять ограждение. Согласно контракту, работы необходимо завершить в августе 2024 года. 

В рамках благоустройства сквера предусматривается сохранение елей и советских бетонных клумб. Пространство будет дополнено зонами отдыха, освещением, многолетним озеленением и велопарковками. За памятником будет установлен прозрачный стенд с информацией о наследии Ильюшина и истории сквера. 

Концепцией предлагается формирование событийного пространства перед галереей с возможностью установки временных конструкций, таких как открытые выставочные пространства, навес и амфитеатр для проведения мероприятий разных форматов, новогоднего и сезонного украшения, - сообщает пресс-служба городской администрации.

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