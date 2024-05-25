Итоги деятельности Юнармии подвели в Вологде

Итоги деятельности Юнармии за год подвели на общегородской линейке, посвященной 8-летию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного объединения. Также в рамках мероприятия прошла торжественная церемония вступления в ряды Юнармии.

Юнармейское движение в Вологде, как и по всей России, существует 8 лет. На сегодняшний день в ряды Юнармии вступили более 2800 вологодских школьников. Они объединены в 39 отрядах, 33 из которых действуют на базе образовательных организаций города. Также в Вологде созданы отряды «орлят», в них объединены воспитанники детских садов и младшие школьники.

Общегородская линейка проходила на площади Революции у Вечного огня. Командиры юнармейских отрядов возложили цветы к мемориалу в память о вологжанах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия наградили юнармейцев за различные достижения и педагогов-наставников, которые внесли личный вклад в деятельность «Юнармии» и воспитание подрастающего поколения.

«Наши юнармейцы показывают достойные результаты на федеральном и региональном уровнях. Это доказательство того, что вы – лучшие из лучших! Поздравляю ребят и их наставников с заслуженными наградами», – обратилась к участникам Юнармии заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Ирина Гуляева.

Ряды юнармейского движения Вологды пополнили 45 юных вологжан из 13 школ города. Торжественную клятву принимал начальник муниципального штаба Юнармии Сергей Голубев.

Добавим, юнармейцы Вологды уже несколько лет занимают первое место в рейтинге муниципальных отделений Юнармии по Вологодской области.