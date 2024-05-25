Георгий Филимонов решил вступить в «Единую Россию»

[ Общество ]

Георгий Филимонов вступил в «Единую Россию». Свое решение врио губернатора объяснил в соцсетях.

«Решение пришло около полутора месяцев назад после обстоятельного, глубокого, честного разговора с нашим соратником, духовным братом, сподвижником и единомышленником Андреем Турчаком. Признаюсь, до того не собирался ассоциировать себя ни с какой партийной политической силой, однако этот разговор убедил меня, что «Единая Россия» стремительно меняется, преодолевает сложившиеся за годы стереотипы», - объяснил вступление в партию Филимонов.

Примечательно, что о своем вступлении в партию врио губернатора объявил в день приезда в Вологодскую область генерального секретаря «Единой России» Андрея Турчака.  

«Плодотворное и конструктивное общение с Андреем Анатольевичем Турчаком убедило меня, что партия стремительно меняется. Новое время создало новый запрос на живую, органичную, реальную, искреннюю политическую работу без формализма и пустых лозунгов», - добавил Филимонов.

Также накануне врио губернатора заявил, что возглавил региональное отделение партии.  

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Георгий Филимонов Единая Россия
 

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