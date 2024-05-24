В Вологодском округе для ремонта жилого дома на крышу подняли трактор

Житель поселка Васильевское опубликовал видео ремонта кровли многоквартирного дома на улице Школьной, д.2. Подрядчик ООО «Атлека» поднял на крышу трактор, который сбрасывает вниз строительный мусор. Рядом с подъездами за несколько дней образовались кучи до окон первого этажа, озеленение уничтожено, асфальт у дома поврежден. Также в подъезде начала осыпаться штукатурка с потолка. Кроме того, у дома гуляют дети. К счастью, никто не пострадал.

Автор записал видео с обращением к врио губернатора Вологодской области Георгию Филимонову о грубых нарушениях, которые допускаются подрядчиком при капитальном ремонте. На его призыв ответил глава Вологодского округа Игорь Быков, который совместно с заказчиком, директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олегом Волоховым, сразу же выехал на место.

«Работы поводятся без соблюдения требований безопасности, отсутствует ограждение, отсутствует дежурный. Сегодня подрядчик должен завершить работы по демонтажу кровли и должен все вывезти, очистить от мусора придомовую территорию, привезти грунт, все привести в порядок. Возможно, завтра будет дождь. Необходимо учесть и этот риск, подрядчику поставлена задача обеспечить гидроизоляцию кровельного пространства, чтобы не затопить квартиры. Все эти вопросы я вместе с Фондом капремонта взял на контроль, сегодня вечером проверим выполнение достигнутых договоренностей. Кроме того, начальнику территориального управления поручил составить акт о нарушении правил благоустройства для того, чтобы привлечь подрядную организацию к административной ответственности. Культура строительства должна быть, должен быть здравый смысл, понимание о необходимости обеспечения безопасности людей», – прокомментировал ситуацию Игорь Быков информационному агентству «Вологда Регион».

В свою очередь, Олег Волохов добавил, что напротив каждого подъезда установят ограждение с крышей для безопасного передвижения жильцов возле дома.