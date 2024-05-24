Завтра на выставке «Россия» представят кружевное панно, сплетенное вологжанками

25 мая на выставке «Россия» пройдет презентация кружевного панно, созданного в рамках акции «Кружево России». Масштабную работу представят в 75-м павильоне на ВДНХ.

Инициатором акции «Кружево России» стало Правительство Вологодской области. Панно в цветах российского флага почти пять месяцев выплетали кружевницы из семи регионов страны: Вологодской, Ярославской, Нижегородской, Липецкой, Рязанской, Кировской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга.

Общий размер кружевного панно составил 2х3 метра. В центре полотна представлен логотип выставки «Россия». Справа и слева расположены кружевные гербы с двуглавыми орлами: их сплели кружевницы Вологодской области, а также преподаватели и студенты Высшей школы народных искусств Санкт-Петербурга. Верхняя и нижняя полосы панно отразили характерные орнаменты и техники кружевоплетения семи регионов России.

На презентации итоговой работы состоятся выступления инструментальных и хореографических коллективов Вологодской области, а также дефиле кружевных коллекций учащихся Вологодского Губернаторского колледжа народных промыслов.

Почетными гостями презентации панно станут его создатели – мастера и художники по кружеву.