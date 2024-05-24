В Вологде новая начальная школа в Прилуках готова на 72%

Новая школа в Прилуках рассчитана на 150 человек. Сейчас этим школьникам приходится ездить на учебу в другие районы города. Замгубернатора Антон Стрижов и исполняющий обязанности мэра Андрей Накрошаев проинспектировали ход работ.

«Проект строительства школы в Прилуках реализуется в рамках концессионного соглашения с «ПроШколой». Срок завершения строительных работ по контракту – ноябрь этого года. В связи с тем, что учебный сезон начинается в сентябре, подрядная организация взяла на себя обязательства подготовить школу к учебному процессу до 1 сентября. Сегодня проконтролировали ход производства работ, обсудили вопросы, связанные с финансированием. Будем принимать необходимые решения, чтобы задачи, которые поставил врио губернатора по вводу объектов к 1 сентября, были выполнены», – отметил Антон Стрижов.

Школа в микрорайоне Прилуки строится для учащихся начальных классов. В двухэтажном кирпичном здании разместятся просторные кабинеты, спортивный и актовый залы, пищеблок и медицинский блок. Рядом будут стадион, спортивные площадки, беговые дорожки и тренажёры.

«Здесь будет большая пришкольная территория, разработан хороший дизайн-проект. Сейчас ведутся отделочные работы и работы по благоустройству пришкольной территории. Нет никаких сомнений, что 1 сентября в Вологде появится еще одна современная школа», – сообщил Андрей Накрошаев.

Подрядчиком выступает ООО «Строительное монтажное управление «Вологдагражданстрой». Внутри школы работы выполнены на 80%. Проложены все инженерные коммуникации, подрядчик устанавливает двери, вентиляцию. В школе также предусмотрены условия и для занятий детей с ОВЗ – лифт, пандусы.