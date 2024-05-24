2 года лишения свободы грозит вологжанину, избившему несовершеннолетнюю девушку

В Вологде дознаватели расследуют уголовное дело в отношении 55-летнего вологжанина, напавшего на девушку с кулаками.

По данным пресс-службы УМВД России по г. Вологде, поздним вечером 29 апреля в полицию обратилась 17-летняя девушка. Она рассказала, что в районе улицы Воркутинской на нее напал неизвестный мужчина, нанес ей несколько ударов кулаками в область головы. Как пояснила вологжанка, она шла по улице в компании своей подруги, в какой-то момент оступилась и упала, после чего подверглась нападению незнакомца.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили подозреваемого и задержали. Ранее не судимый вологжанин признался в содеянном, но свой приступ агрессии объяснить не смог. Со слов задержанного, в тот момент он был очень пьян.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.