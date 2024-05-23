На Затоновском берегу в Вологде могут появиться туалеты и точки общепита

На днях исполняющий обязанности мэра Андрей Накрошаев вместе с замгубернатора Сергеем Жестянниковым выехали на Затоновский берег, чтобы проверить благоустройство, проведенное в 2022 году. Об этом и.о. мэра сообщил в своих соцсетях.

«Уже есть вещи, которые можно исправить в рамках гарантии – покраска, укрепление МАФов, берегоукрепление и ливнесток – обяжем подрядчика найти технические решения. Необходимо договориться с предпринимателем, обустроившим пирс, благоустроить дорожки к нему, чтобы объект был целостным и не выбивался из общей канвы», - рассказал Андрей Накрошаев.

Кроме того, у жителей есть запрос по размещению точки общепита и благоустроенного туалета, на месте чиновники оценили возможность подключения к сетям.

Также выяснилось, что на территории соседнего дома застройщик не доработал благоустройство, как обещал жителям. Андрей Накрошаев пообещал вызвать его на разговор и обсудить необходимость выполнения обещаний.

Еще ряд вопрос, которые удалось обсудить походу встречи с местными жителями – это шум от ледовой арены, подъездной путь, обустройство дополнительной парковки и многое другое .