Более 20 человек лишились жилья в Соколе

В Соколе более 20 человек в результате пожара остались без крыши над головой. Ночью в городе сгорел двухэтажный многоквартирный дом.

«Есть информация, что в квартире, откуда начался пожар, распивались спиртные напитки. Окончательно причины пожара установит специальная комиссия», – рассказал на своей странице в соцсетях глава Сокольского округа Юрий Васин.

По информации регионального управления МЧС, в ходе ликвидации очага возгорания были спасены четыре человека, еще шесть человек эвакуировано. Остальные жители дома самостоятельно вышли на улицу.

Сгоревший дом был построен в 1932 году, в последнее время был признан аварийным. Пострадавших жильцов обещают расселить в многоквартирные дома.