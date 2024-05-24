Более 20 человек лишились жилья в Соколе

[ Происшествия ]

В Соколе более 20 человек в результате пожара остались без крыши над головой. Ночью в городе сгорел двухэтажный многоквартирный дом.   

«Есть информация, что в квартире, откуда начался пожар, распивались спиртные напитки. Окончательно причины пожара установит специальная комиссия», – рассказал на своей странице в соцсетях глава Сокольского округа Юрий Васин.

По информации регионального управления МЧС, в ходе ликвидации очага возгорания были спасены четыре человека, еще шесть человек эвакуировано. Остальные жители дома самостоятельно вышли на улицу.

Сгоревший дом был построен в 1932 году, в последнее время был признан аварийным. Пострадавших жильцов обещают расселить в многоквартирные дома.

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