Вологодские синоптики заявили о температурных качелях

Вологодские синоптики заявляют, что погода в регионе в предстоящие выходные будет достаточно быстро меняться. Если сегодня столбики термометров могут подняться до 28 градусов тепла и сохранится антициклональный характер погоды, то завтра днем, начиная с северных районов, регион пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, грозы и шквалистое усиление ветра.

«К ночи воскресенья непогода начнет стихать, ветра развернутся на северное направление, в регион устремится холодный арктический воздух. Далее повторится погодный цикл последних дней, вслед за холодным фронтом усилит влияние скандинавский антициклон, что приведет к установлению сухой малооблачной погоды», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В воскресенье днем ожидается малооблачная погода с температурой до +20 градусов, а пик похолодания ожидается в ночь на понедельник. Синоптики не исключают местами слабые заморозки до -1 градуса.

В целом, по предварительным прогнозам, влияние антициклона сохранится до середины следующей недели.