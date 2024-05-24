Вологодские синоптики заявили о температурных качелях

[ Общество ]

Вологодские синоптики заявляют, что погода в регионе в предстоящие выходные будет достаточно быстро меняться. Если сегодня столбики термометров могут подняться до 28 градусов тепла и сохранится антициклональный характер погоды, то завтра днем, начиная с северных районов, регион пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, грозы и шквалистое усиление ветра.

«К ночи воскресенья непогода начнет стихать, ветра развернутся на северное направление, в регион устремится холодный арктический воздух. Далее повторится погодный цикл последних дней, вслед за холодным фронтом усилит влияние скандинавский антициклон, что приведет к установлению сухой малооблачной погоды», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В воскресенье днем ожидается малооблачная погода с температурой до +20 градусов, а пик похолодания ожидается в ночь на понедельник. Синоптики не исключают местами слабые заморозки до -1 градуса.

В целом, по предварительным прогнозам, влияние антициклона сохранится до середины следующей недели.

Теги:
погода антициклон
 

Последние новости

Более 20 человек лишились жилья в Соколе
Вологодские синоптики заявили о температурных качелях
Житель Сокола забил до смерти свою подругу
Под Вытегрой на дороге нашли медаль солдата Красной армии
Вологодский УФСИН опровергает факты избиения заключенных
Вологда вновь стала баскетбольной столицей Северо-Запада
В Вологодскую область снова приедет «Поезд победы»
В Грязовце двое вахтовиков оформили кредит в 4,7 млн рублей на уснувшего приятеля
В Вологде начали ремонтировать тротуары
На Сокольском ЦБК планируют производить ламинированную бумагу