Житель Сокола забил до смерти свою подругу

[ Происшествия ]

В Соколе 44-летний местный житель забил до смерти свою 59-летнюю сожительницу. Происшествие случилось днем 20 мая.

«Между сожителями, находившимися в состоянии опьянения в своей квартире, произошла ссора. Мужчина нанес женщине множественные удары руками по голове, причинив ей смертельную травму. Спустя несколько часов злоумышленник, обнаружив потерпевшую без признаков жизни, сообщил о содеянном соседям, а те позвонили в полицию и в скорую помощь», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

В настоящее время мужчина задержан следователями. Возбуждено уголовное дело по статье за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Теги:
убийство уголовное дело
 

Последние новости

Более 20 человек лишились жилья в Соколе
Вологодские синоптики заявили о температурных качелях
Житель Сокола забил до смерти свою подругу
Под Вытегрой на дороге нашли медаль солдата Красной армии
Вологодский УФСИН опровергает факты избиения заключенных
Вологда вновь стала баскетбольной столицей Северо-Запада
В Вологодскую область снова приедет «Поезд победы»
В Грязовце двое вахтовиков оформили кредит в 4,7 млн рублей на уснувшего приятеля
В Вологде начали ремонтировать тротуары
На Сокольском ЦБК планируют производить ламинированную бумагу