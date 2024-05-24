Житель Сокола забил до смерти свою подругу

В Соколе 44-летний местный житель забил до смерти свою 59-летнюю сожительницу. Происшествие случилось днем 20 мая.

«Между сожителями, находившимися в состоянии опьянения в своей квартире, произошла ссора. Мужчина нанес женщине множественные удары руками по голове, причинив ей смертельную травму. Спустя несколько часов злоумышленник, обнаружив потерпевшую без признаков жизни, сообщил о содеянном соседям, а те позвонили в полицию и в скорую помощь», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

В настоящее время мужчина задержан следователями. Возбуждено уголовное дело по статье за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.