Под Вытегрой на дороге нашли медаль солдата Красной армии

В Вытегорском районе на дороге найдена медаль «За Отвагу», которой был награжден боец Красной Армии. По информации отделения Российского военно-исторического общества, медаль была найдена местным жителем на грунтовой дороге после грейдирования. Мужчина отнес награду поисковикам отряда «Оштинский рубеж».

«При помощи регионального отделения РВИО в Вологодской области по номеру медали был установлен награжденный:

Коковиченко(в) Алексей Иванович 1917 г.р. уроженец д. Дубинино Анциферовского с\с Ковжинского (сейчас Вытегорского района) Вологодской области», - рассказали в региональном отделении РВИО.

В настоящее время поисковики ищут родственников солдата, чтобы передать им награду.