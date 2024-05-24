Под Вытегрой на дороге нашли медаль солдата Красной армии

[ Общество ]

В Вытегорском районе на дороге найдена медаль «За Отвагу», которой был награжден боец Красной Армии. По информации отделения Российского военно-исторического общества, медаль была найдена местным жителем на грунтовой дороге после грейдирования. Мужчина отнес награду поисковикам отряда «Оштинский рубеж».

«При помощи регионального отделения РВИО в Вологодской области по номеру медали был установлен награжденный:
Коковиченко(в) Алексей Иванович 1917 г.р. уроженец д. Дубинино Анциферовского с\с Ковжинского (сейчас Вытегорского района) Вологодской области», - рассказали в региональном отделении РВИО.

В настоящее время поисковики ищут родственников солдата, чтобы передать им награду.

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