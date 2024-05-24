Вологодский УФСИН опровергает факты избиения заключенных

Управление ФСИН по Вологодской области опровергает факты избиения заключенных и содержания их в антисанитарных условиях. Накануне информация об этом появилась в Telegram-канале «Первый отдел». Речь, в частности, идет об ИК-20, расположенной в Устюжне.

«В колонии Вологодской области у заключенных отбирают еду, сжигают личные вещи, избивают, а в бараках бегают крысы и нет горячей воды. Группа поддержки политического заключенного Никиты Тушканова (учителя истории, которого приговорили к пяти годам колонии общего режима за посты в соцсетях), сообщила о жестких проверках спецназа, которые прошли 25 марта и 22 мая. В марте сотрудники сожгли личные вещи политзаключенного, а во время вчерашней проверки проверяющие вели себя более агрессивно — сломали нос другому заключенному, испортили еду у мусульман, которые, как и Никита Тушканов, находятся на строгих условиях содержания», - сообщил тг-канал.

Региональное управление ФСИН выпустило официальное сообщение, где опровергается информация как об избиении заключенных, так и содержания их в антисанитарных условиях.

«Осужденные в ИК-20 содержатся в условиях, соответствующим требованиям законодательства, они обеспечены одеждой и обувью по сезону. Физическая сила к осужденным не применялась, за медицинской помощью осужденные не обращались. Условия содержания и соблюдение прав осужденных регулярно проверяются представителями прокуратуры Вологодской области и региональной Общественной наблюдательной комиссии, проводится прием осужденных по личным вопросам», - уточнили в пресс-службе ФСИН.

ИК-20 – исправительная колония общего режима, расположенная в Устюжне. Лимит наполнения – 609 человек.