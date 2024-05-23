В Вологодскую область снова приедет «Поезд победы»

[ Общество ]

Передвижной музей «Поезд победы» снова приедет в Вологодскую область. С 26 по 28 мая он будет работать в Вологде и Череповце.

«Поезд победы» – уникальный историко-просветительский проект. У вологжан вновь появится возможность увидеть своими глазами первую в мире инсталляцию о Великой Отечественной войне, размещенную в поезде. В областной столице его можно посетить 26 мая, в Череповце — 27 и 28 мая. За дни работы Поезд Победы посетят более 3000 жителей нашей области», – рассказал начальник управления по молодежной политике правительства Вологодской области Виталий Кобыльников.

Проект «Поезд Победы» был запущен в 2020 году и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В выставке используются современные технологии: более 50 видеопроекторов, около 20 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей. Специально для проекта было создано более четырех тысяч единиц реквизита. Каждый из выставочных вагонов посвящен отдельной теме.

После нашего региона поезд отправится в Архангельскую область. За время работы экспозиции с 2020 года «Поезд Победы» уже проехал более 170 тысяч километров.

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