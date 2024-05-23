В Грязовце двое вахтовиков оформили кредит в 4,7 млн рублей на уснувшего приятеля

В Грязовце двое вахтовиков получили условные сроки за оформление крупного кредита на своего уснувшего приятеля. Происшествие случилось в сентября 2023 года, когда вахтовики из Ярославля, Омска и Ухты решили расслабиться после тяжелого трудового дня.

«Когда один из них уже слишком много выпил и уснул, двое его знакомых взяли телефон друга, захотели перевести часть его зарплаты себе. Поскольку денег на карте не оказалось, «друзьям» пришла идея – взять на коллегу кредит. Один из мужчин знал пароли и от телефона, и от Сбербанка онлайн. После одобрения кредита и поступления денежных средств, мужчина перевел себе на счет 100 000 руб. Перевести такую же сумму приятелю уже не смог - банк заблокировал операцию», - рассказали в пресс-службе судов области.

О кредите потерпевший узнал спустя 4 дня, когда после получения зарплаты увидел баланс на счете почти в 4 млн рублей. От сотрудника банка он узнал, что на его имя оформлен кредит в 4,7 млн рублей. Также он заметил, что 100 тысяч рублей с его счета было списано.

Против напарников потерпевшего было возбуждено уголовное дело по статье за кражу. С учетом того, что украденная сумма была возвращена потерпевшему, суд приговорил каждого к году условного срока.