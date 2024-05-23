В Вологде начали ремонтировать тротуары

В Вологде летом 2024 года предстоит отремонтировать 37 участков тротуаров. На эти цели из бюджета дополнительно выделено более 100 млн рублей. По словам врио мэра города Андрея Накрошаева, общая площадь отремонтированных тротуаров составит почти 18 тысяч кв.м.

«Объем большой, поэтому к ним приступили прямо сейчас. Начали с улицы Козленской, 74, здесь реализуем несколько принципиально новых для Вологды стандартов. Во-первых, газон будет ниже уровня бортового камня на 5 см, чтобы земля не вымывалась на тротуар. Во-вторых, формируем бесшовную среду, примыкающие дорожки тоже приводим в порядок. Главное – меняем подход к занижению тротуара перед пешеходным переходом, то есть делаем плавный спуск для удобства маломобильных вологжан», – рассказал Андрей Накрошаев.

В настоящее время ремонтом тротуаров на улице Козленской на отрезке от Пирогова до первомайской занимается ООО «ПТК Строй».

В список тротуаров, которые будут ремонтировать в этом году, вошли участки, которые требуют первоочередного обновления. При формировании реестра были учтены пожелания ТОСов и сообщения вологжан, - рассказали в пресс-службе администрации города.