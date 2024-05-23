На Сокольском ЦБК планируют производить ламинированную бумагу

27-28 мая генеральный директор АО «Сокольский ЦБК» Григорий Иванов в рамках межрегионального форума «Кластерный диалог» в Омске представит проект «Лес упаковочных решений».

Проект планируется реализовать при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив», Ассоциации кластеров, технопарков и Института экономики знаний.

Проект «Лес упаковочных решений» был разработан рабочей группой на Сокольском ЦБК при поддержке отделения Фонда развития промышленности в Вологодской области.

«Проект по созданию промышленного кластера упаковочных решений российских предприятий имеет большое значение. Небеленая жиростойкая бумага производится в России только на Сокольском ЦБК и набирает популярность в мире за счет факторов экологичности и более низкой цены по сравнению с беленой. Мы рассматриваем возможность производства ламинированной бумаги, которая может применяться не только для пакетов под сыпучие пищевые продукты и специи, продукты, содержащие жиры, но и для упаковки товаров медицинского назначения, в частности, лекарственных средств, - рассказал генеральный директор Сокольского ЦБК Григорий Иванов.