Устюжанин избил буром надоевшего соседа

58-летний житель Великого Устюга ударил соседа по голове металлическим буром. Конфликт произошел из-за постоянного шума со стороны соседа, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осенью 2023 года 52-летнего мужчину переселили из аварийного жилья в новую квартиру в Великом Устюге. Мужчина регулярно, в том числе и ночью, приглашал к себе гостей. Они выпивали, слушали громкую музыку, кричали. Соседи много раз просили его о тишине, однако устюжанин на замечания не реагировал. И даже сотрудники полиции не смогли повлиять на поведение соседа.

16 января этого года мужчина с самого утра позвал к себе приятелей. Компания в очередной раз шумела. Одна из жительниц дома вызвала участкового, но его профилактическая беседа результатов не дала. Вечером этого же дня домой с работы вернулся 58-летний сосед. В квартире его ждали супруга и внук, который был очень напуган. Оказалось, что после визита правоохранителя «буйный» сосед кричал, нецензурно ругался на всех жильцов и угрожал поджечь дом.

Мужчина разозлился, пошел к соседу поговорить, прихватив с собой металлический бур. В квартире нарушителя они поругались. В какой-то момент 58-летний мужчина ударил соседа буром по голове, нанеся тяжкий вред здоровью.

58-летнегоа устюжанин обвинили в незаконном проникновении в жилище и причинении тяжкого вреда здоровью. На суде он признал вину частично, от дачи показаний отказался. В ходе предварительного расследования рассказал, что в содеянном раскаивается, сожалеет о случившемся, принес свои извинения соседу.

Великоустюгский районный суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 3 лет 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.