В Вологодской области ядовитая змея укусила ребенка

Первый случай укуса ребенка ядовитой змеей зарегистрирован на Вологодчине с начала сезона, об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу Областной детской клинической больницы.

Пятилетний мальчик увидел лежащую на земле гадюку и хотел ее погладить, она в ответ укусила малыша.

Сейчас ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей. Ему своевременно ввели необходимую сыворотку. Мальчик в сознании, лежит с отеком руки. В настоящий момент идет на поправку.

Ежегодно от укусов змей в Вологодской области страдают до 15 детей. В большинстве случаев это происходит за городом рядом с водоемами.