В день рождения Пушкина вологжан приглашают на концерт под открытым небом

С началом лета стартует новый сезон концертов под открытым небом в филармоническом дворике. 6 июня, в 225-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, солисты Вологодской филармонии представят интерактивную литературно-музыкальную композицию «Непредсказуемый разговор». Организаторы заявляют: поэт откроется слушателям с новой стороны: как одна из самых загадочных фигур в литературе XIX века.

Эффектным музыкальным сопровождением диалога артистов со зрителями станут композиции Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Свиридова.

На сцену филармонического дворика выйдут артисты филармонии: Марина Горбачева (домра), Светлана Колесникова (сопрано), Ольга Козийчук (фортепиано), Ирина Малинина (фортепиано), Олег Назаренко (балалайка), Антон Николаев (баритон), Максим Слепченков (художественное слово), Мария Щетинина (сопрано), Олег Яковлев (баритон).

Начало в 19:00 по адресу: Вологда, ул. Лермонтова, 21, вход со двора. Действует Пушкинская карта.

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