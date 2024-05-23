20 площадок «Город детства» будут работать этим летом в Вологде

В этом году проект «Город детства» пройдет в Вологде в 14-й раз. В течение лета волонтеры будут проводить игры для ребят на детских площадках в разных микрорайонах города.

Стартует проект с 3 июня. В городе откроется 20 площадок по адресам: 1 мкр. ГПЗ, 6, корп. 1-2, Благовещенская, 91, Ветошкина, 50, Гагарина, 13-15, Дальняя, 20В-Г, Добролюбова, 40, Карла Маркса, 117, Конева, 18Г, Лаврова, 9А, Машиностроительная, 4А, Новгородская, 1, Новгородская, 8, Панкратова, 64, Псковская, 8А, Рабочая, 1А, Сергея Преминина, 10Б, Старое шоссе, 2Б, Тепличный мкр, 20-21, Чехова, 17, Чехова, 26-28.

Перед началом проекта комиссия проверит все площадки на предмет безопасности и наличия необходимого оборудования. Для проведения игр подготовят мячи, канцелярские принадлежности, бадминтон, дартс и другое. С ребятами будут заниматься вожатые, которые предварительно пройдут обучение. За каждой площадкой будет закреплен педагог, который проконтролирует процесс.

В прошлом году в проекте «Город детства» приняли участие более 26 тысяч юных вологжан. Главная задача проекта – чтобы дети, которые остаются на каникулы в городе, проводили лето с пользой: знакомились с профессиями, направлениями работы с детьми и молодежью, развивались, находили новых друзей.