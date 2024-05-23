2 года условно получил водитель, насмерть сбивший велосипедиста в Череповце

Трагедия произошла вечером 1 сентября 2023 года на Южном шоссе в городе металлургов, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 29-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Audi A4 Avant Quattro», наехал на 36-летнего велосипедиста.

Мужчина, не слезая с велосипеда, пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу напротив дома № 49 по Шекснинскому проспекту на зеленый сигнал светофора. В этот момент водитель иномарки перестроился из третьей полосы в четвертую при этом пересек сплошную линию. Не снизив скорость и не остановившись перед стоп-линией, он выехал на пешеходный переход на красный, где сбил велосипедиста.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2», где от полученных травм скончался утром 3 сентября 2023 года.

Водителя обвинили в нарушении лицом правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. На суде мужчина признал вину полностью, в содеянном раскаялся. До оглашения приговора возместил потерпевшим моральный вред в сумме 3 миллиона рублей – по 1 миллиону рублей в пользу матери погибшего и двоих его детей.

Череповецкий городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на такой же период, а также дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев.

В пресс-службе отметили, что наказание назначено с учетом данных о личности подсудимого, совокупности смягчающих обстоятельств, а именно полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, вызов на место ДТП экстренных служб, добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением, а также нарушение ПДД потерпевшим.