В Вологде состоится бесплатный семинар по госзакупкам

[ Общество ]

Участвовать в торгах не просто: даже из-за запятой или лишней буквы в документах можно упустить тендер мечты. 6 июня в 14.00 в Вологде по адресу Конева, 15 пройдет семинар «Малый бизнес в госзакупках». Для муниципалитетов предусмотрен формат ВКС.

На семинаре рассмотрят:

✓ что такое закупки для государственных и муниципальных нужд
✓ как принять в них участие и что для этого требуется
✓ какие требования предъявляет государство к участникам закупок
✓ какие преимущества имеет малый бизнес при участии в закупках
✓ где размещается информация о закупках Вологодской области.

Об этом и многом другом расскажут специалисты комитета по регулированию контрактной системы Вологодской области. Участие в мероприятии бесплатное благодаря реализации в регионе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.

Теги:
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