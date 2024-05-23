В Вологде состоится бесплатный семинар по госзакупкам

Участвовать в торгах не просто: даже из-за запятой или лишней буквы в документах можно упустить тендер мечты. 6 июня в 14.00 в Вологде по адресу Конева, 15 пройдет семинар «Малый бизнес в госзакупках». Для муниципалитетов предусмотрен формат ВКС.

На семинаре рассмотрят:

✓ что такое закупки для государственных и муниципальных нужд

✓ как принять в них участие и что для этого требуется

✓ какие требования предъявляет государство к участникам закупок

✓ какие преимущества имеет малый бизнес при участии в закупках

✓ где размещается информация о закупках Вологодской области.

Об этом и многом другом расскажут специалисты комитета по регулированию контрактной системы Вологодской области. Участие в мероприятии бесплатное благодаря реализации в регионе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.