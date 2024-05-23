Подрядчик завершает ремонт проезжей части улицы Октябрьской в Вологде

[ Общество ]

Ремонт участка улицы Октябрьской от Мира до Ленинградской близится к завершению. При благоприятной погоде подрядчик с 27 мая начнет асфальтировать тротуары. Пешеходные дорожки будут обновлены по нечетной стороне улицы от Ленинградской до Авксентьевского, 3.

«Благоустройство дорог в этом году реализуется по двум программам: нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» и средствам Дорожного фонда, выделенным по поручению главы региона Георгия Филимонова», - отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Всего в 2024 году предстоит отремонтировать 13 участков дорог. Все работы планируется завершить к октябрю 2024 года.

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ремонт дорог Вологодская городская дума
 

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