Вологжанка стала участницей романтического шоу на телеканале «Пятница»

[ Общество ]

Вологжанка Виктория Селиверстова станет участницей романтического эксперимента «Мистер Х», которое выходит на телеканале «Пятница».

Как рассказали в пресс-службе телеканала, в новом сезоне загадочных Мистеров Х будет двое, один из которых человек очень состоятельный, второй – простой учитель. Кто из них кто – до конца проекта девушки знать не будут.      

«В числе претенденток на сердце Мистеров Х оказалась 28-летняя Виктория Селиверстова из Вологды. Девушка работает онлайн-инструктором по йоге, увлекается путешествиями и спортом. Последний раз испытывала чувство влюбленности в 15 лет. Верит, что на проекте сможет найти родственную душу», - рассказали в пресс-службе телеканала.

Премьера реалити, в котором будет участвовать Виктория Селиверстова, выйдет в эфир уже сегодня.

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