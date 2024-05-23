Сеть подпольных казино накрыли в Череповце

[ Происшествия ]

В Череповце накрыли сеть подпольных казино, которая существовала несколько лет в игровых залах города.

Первые уголовные дела по факту организации и проведению незаконных азартных игр были возбуждены еще в апреле этого года. В ходе расследования дела оперативники УМВД и ФСБ выявили еще один аналогичный факт подпольного казино. Под подозрением следствия – шесть человек.

«В зависимости от роли и степени участия каждого в преступлении, трое мужчин (1994, 1980, 1982 г.р.) и трое женщин (1998, 1983, 1977 г.р.) подозреваются в совершении организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенное организованной группой», - рассказали в региональном управлении следкома.  

В настоящее время проведены обыски в квартирах фигурантов и помещениях, которые использовались в качестве игровых комнат.

В отношении подозреваемых мужчин решается вопрос о заключении под стражу.

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